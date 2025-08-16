Liderii europeni au fost invita?i la întâlnirea de luni de la Washington dintre Trump ?i Zelenski
Aug 16, 2025
Mediafax Liderii europeni sunt invita?i s? participe luni la întâlnirea de la Casa Alb? cu pre?edintele american Donald Trump ?i pre?edintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt. Articolul Liderii europeni au fost invita?i la (…)
