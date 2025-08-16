Dou? persoane ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk

Dou? persoane ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk. Mediafax Dou? persoane, un b?rbat ?i fiul s?u de 13 ani, au fost ucise sâmb?t? în regiunea Kursk, dup? ce ma?ina lor a luat foc în urma unui atac cu drone ucrainene, potrivit guvernatorului Alexander Khinshtein. Articolul Dou? persoane ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii (…) [Read the article in Mediafax]