Zelenski vrea o pace „real?” de durat?, nu „o pauz?”: Securitatea trebuie garantat? pe termen lung

Zelenski vrea o pace „real?" de durat?, nu „o pauz?": Securitatea trebuie garantat? pe termen lung. Mediafax Volodimir Zelenski, pre?edintele Ucrainei, a transmis într-o postare pe X, c? a discutat o or? cu pre?edintele Donald Trump ?i a anun?at c? va merge luni la Washington DC pentru mai multe discu?ii.