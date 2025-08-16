Rogobete: Schimb?m legisla?ia pentru a simplifica protocoalele privind infec?iile nosocomiale
Aug 16, 2025
Mediafax „Schimb?m legisla?ia pentru a simplifica, clarifica ?i face aplicabile protocoalele privind raportarea ?i controlul infec?iilor nosocomiale”, declar? sâmb?t? seara ministrul S?n?t??ii, Alexandru Rogobete. Articolul Rogobete: Schimb?m legisla?ia pentru a simplifica protocoalele privind (…)
