Un om a fost r?nit în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra regiunii Voronej
Aug 17, 2025
Mediafax Un angajat al c?ilor ferate din regiunea rus? Voronej a fost r?nit în urma unui atac cu dron? lansat de Ucraina. Atacul a a provocat avarii la o linie electric? ?i a dus la întârzieri ale trenurilor, anun?? Reuters. Articolul Un om a fost r?nit în urma atacurilor ucrainene cu drone (…)
