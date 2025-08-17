 
August 17, 2025

Un om a fost r?nit în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra regiunii Voronej
Aug 17, 2025

Un om a fost r?nit în urma atacurilor ucrainene cu drone asupra regiunii Voronej.

Mediafax Un angajat al c?ilor ferate din regiunea rus? Voronej a fost r?nit în urma unui atac cu dron? lansat de Ucraina. Atacul a a provocat avarii la o linie electric? ?i a dus la întârzieri ale trenurilor, anun?? Reuters. Articolul Un om a fost r?nit în urma atacurilor ucrainene cu drone (…)

Putin accept? "garan?ii de securitate robuste" pentru Ucraina, sus?ine emisarul lui Trump. Ce ar mai fi acceptat Putin in urma intalnirii Mediafax Pre?edintele rus Vladimir Putin ar fi fost de acord s? permit? „garan?ii de securitate robuste” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui poten?ial acord de pace, a declarat emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, într-un interviu acordat CNN. Articolul Putin accept? (…)

Marco Rubio: Statele Unite ar putea s? nu g?seasc? o solu?ie pentru oprirea r?zboiului din Ucraina Mediafax Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a recunoscut c? e posibil ca Washingtonul s? nu reu?easc? s? g?seasc? o solu?ie pentru încheierea r?zboiului din Ucraina. Articolul Marco Rubio: Statele Unite ar putea s? nu g?seasc? o solu?ie pentru oprirea r?zboiului din Ucraina apare prima (…)

ANALIZ? EXCLUSIV? Prof. univ. Cristian Socol: Declara?iile apocaliptice despre economie sunt periculoase Mediafax De ce declara?iile oficiale apocaliptice despre economia româneasc? sunt periculoase. Analiz? realizat? pentru MEDIAFAX de c?tre prof. univ. Cristian Socol. Articolul ANALIZ? EXCLUSIV? Prof. univ. Cristian Socol: Declara?iile apocaliptice despre economie sunt periculoase apare prima (…)

Cod ro?u de ploi toren?iale ?i furtuni in jude?ele Cluj ?i Hunedoara Mediafax ANM a emis, duminic? dup?-amiaz?, avertiz?ri de tip cod ro?u de vreme sever? imediat? pentru zone din jude?ele Cluj ?i Hunedoara, unde sunt anun?ate ploi toren?iale, furtuni ?i grindin?. Articolul Cod ro?u de ploi toren?iale ?i furtuni în jude?ele Cluj ?i Hunedoara apare prima dat? în (…)

Trump promite "progrese importante" in rela?iile cu Rusia Mediafax În timp ce Zelenski ?i Ursula von der Leyen au sus?inut o conferin?? de pres? la Bruxelles înaintea întâlnirii lor de mâine cu Donald Trump, pre?edintele SUA a postat o scurt? actualizare pe Truth Social. Articolul Trump promite „progrese importante” în rela?iile cu Rusia apare prima (…)

Zelenski, mesaj despre viitorul Ucrainei inainte de intalnirea cu Trump: "Problema teritorial? ar trebui discutat? numai intre Ucraina ?i Rusia" Mediafax Volodimir Zelenski a transmis la Bruxelles, în cadrul conferin?ei de pres?, c? Ucraina nu va ceda teritorii în fa?a Rusiei ?i c? Europa trebuie s? r?mân? unit? pentru a face fa?? acestui conflict. Articolul Zelenski, mesaj despre viitorul Ucrainei înainte de întâlnirea cu Trump: (…)

Ursula von der Leyen: Frontierele nu pot fi modificate cu for?a Mediafax Pre?edinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm cu privire la sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, subliniind c? UE sprijin? Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru ob?inerea unei p?ci „juste ?i durabile”. Articolul Ursula von der Leyen: (…)

 


