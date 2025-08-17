Alimentele nes?n?toase pe care nutri?ioni?tii le consider? benefice dac? sunt consumate cu modera?ie
Aug 17, 2025
Alimentele nes?n?toase pe care nutri?ioni?tii le consider? benefice dac? sunt consumate cu modera?ie.
Mediafax Nutri?ioni?tii spun c? interzicerea fast-food-ului poate fi contraproductiv?. Burgerii sau cartofii ocazionali sunt ok, cu modera?ie ?i echilibru. Articolul Alimentele nes?n?toase pe care nutri?ioni?tii le consider? benefice dac? sunt consumate cu modera?ie apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]