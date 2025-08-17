IGSU: Modulul românesc RO GFFF-V ?i-a început prima zi operativ? în baza de la Nea Makri
Mediafax Modulul românesc RO GFFF-V ?i-a început duminic? prima zi operativ? în baza de la Nea Makri, al?turi de colegii francezi disloca?i în aceea?i loca?ie, informeaz? Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen?? (IGSU). Articolul IGSU: Modulul românesc RO GFFF-V ?i-a început prima zi (…)
