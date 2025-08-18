Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discu?ii cu Trump. La ce or? se vor întâlni cei doi lideri
Aug 18, 2025
Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discu?ii cu Trump. La ce or? se vor întâlni cei doi lideri.
Mediafax Pre?edintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul s?u american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea r?zboiului. Zelenski va fi înso?it de câ?iva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, (…)
