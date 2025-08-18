R?zboiul din Ucraina, ziua 1.272. Zelenski se întâlne?te la Casa Alb? cu Donald Trump ?i liderii europeni luni sear? / Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: Toat? lumea vrea s? se încheie



R?zboiul din Ucraina, ziua 1.272. Zelenski se întâlne?te la Casa Alb? cu Donald Trump ?i liderii europeni luni sear? / Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: Toat? lumea vrea s? se încheie.

Mediafax Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Alb? are loc la ora 20.00, ora României. Aderarea la NATO ?i returnarea Crimeei, variante excluse de Trump Întâlnirea dintre Trump, Zelenski ?i liderii europeni, are loc de la ora 20:00 (ora României). Cei doi vor discuta mai întâi fa?? în fa??, (…)