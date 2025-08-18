Amenzi de peste 10.000 de lei dup? meciul Rapid-FCSB: Cinci microbi?ti, interzi?i pe stadion

Amenzi de peste 10.000 de lei dup? meciul Rapid-FCSB: Cinci microbi?ti, interzi?i pe stadion. Mediafax Jandarmii au aplicat 13 sanc?iuni în valoare de 10.900 de lei dup? meciul de fotbal dintre FC Rapid Bucure?ti - FCSB, iar cinci persoane au fost interzise pe stadion pentru minim ?ase luni. Rapid-FCSB s-a terminat cu scorul 2-2, de?i în minutul 83 FCSB conducea cu 2-0. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]