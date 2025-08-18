China este acuzat? de comportament agresiv ?i c? sprijin? r?zboiul Rusiei în Ucraina

Luni, ministrul german de externe a acuzat China c? „modific? unilateral" grani?ele din regiunea Asia-Pacific, considerând c? Beijingul devine „din ce în ce mai agresiv", potrivit Le Figaro.