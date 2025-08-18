Fifor, despre Bolojan „Robin Hood neao?”: Reforma nu înseamn? s? tai de la cei s?raci pentru boga?i
Mediafax Reforma nu înseamn? s? tai de la cei s?raci pentru a da la cei privilegia?i, spune, luni, social-democratul Mihai Fifor, care îl compar? pe premierul Ilie Bolojan cu un „Robin Hood neao?”. Articolul Fifor, despre Bolojan „Robin Hood neao?”: Reforma nu înseamn? s? tai de la cei s?raci (…)
