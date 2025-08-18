Grupul Transgaz ?i-a crescut profitul net de aproape trei ori în primele ?ase luni, fa?? de primul semestru din 2024. Rezultatul companiei este dou? ori mai bun decât cel bugetat
Aug 18, 2025
Grupul Transgaz ?i-a crescut profitul net de aproape trei ori în primele ?ase luni, fa?? de primul semestru din 2024. Rezultatul companiei este dou? ori mai bun decât cel bugetat.
Mediafax Operatorul na?ional de sistem ?i transport al gazelor naturale, Transgaz, a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net consolidat de 2,82 de ori mai mare fa?? de intervalul similar din 2024 ?i de 1,96 de ori mai mare, individual pentru societatea-mam? fa?? de î?i propusese în (…)
[Read the article in Mediafax]