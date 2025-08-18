Superliga: U Cluj, cu un juc?tor în minus, a învins pe Farul Constan?a, în ultimul meci al etapei 6

Superliga: U Cluj, cu un juc?tor în minus, a învins pe Farul Constan?a, în ultimul meci al etapei 6. Mediafax Farul Constan?a ?i Universitatea Cluj au închis, luni noapte, etapa a 6-a din Superliga României de fotbal, la Ovidiu, în fa?a a aproximativ 2.000 de spectatori. Clujenii s-au impus cu scorul de 1-0, de?i au evoluat din minutul 10 cu un juc?tor mai pu?in. Articolul Superliga: U Cluj, (…) [Read the article in Mediafax]