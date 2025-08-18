Carlos Alcaraz câ?tig? primul titlu la Cincinnati, dup? retragerea lui Jannik Sinner în final?

Carlos Alcaraz câ?tig? primul titlu la Cincinnati, dup? retragerea lui Jannik Sinner în final?. Mediafax Carlos Alcaraz a câ?tigat primul s?u titlu la Cincinnati Open dup? ce Jannik Sinner s-a retras din final? din cauza problemelor de s?n?tate. Articolul Carlos Alcaraz câ?tig? primul titlu la Cincinnati, dup? retragerea lui Jannik Sinner în final? apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]