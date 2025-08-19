Merz spune c? Putin ?i Zelenski ar urma s? se întâlneasc? în urm?toarele dou? s?pt?mâni

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat c? Donald Trump a reu?it s?-l conving? pe Vladimir Putin s? accepte o întâlnire cu Volodimir Zelenski.