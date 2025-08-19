Macron: Noi sanc?iuni împotriva Rusiei în cazul unui e?ec al negocierilor ?i garan?ii de securitate pentru Ucraina



Macron: Noi sanc?iuni împotriva Rusiei în cazul unui e?ec al negocierilor ?i garan?ii de securitate pentru Ucraina.

Mediafax Pre?edintele francez Emmanuel Macron a evocat mar?i posibilitatea intensific?rii sanc?iunilor împotriva Rusiei, dac? negocierile de pace e?ueaz?, salutând totodat? reluarea discu?iilor dintre Donald Trump ?i Vladimir Putin. Articolul Macron: Noi sanc?iuni împotriva Rusiei în cazul (…)