Mediafax O biseric? dintr-un ora? din Suedia, veche de 113 ani, va fi mutat? cu ajutorul unei platforme. Opera?iunea va ?ine dou? zile, iar biserica va fi a?ezat? la o distan?? de 5 kilometri fa?? de pozi?ia original?. Decizia a fost luat? din cauza tas?rilor de teren. Articolul O biseric? din (…)