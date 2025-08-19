Summit istoric la Casa Alb?. Trump, Zelenski ?i liderii europeni au discutat despre r?zboiul din Ucraina / Întâlnire Zelenski-Putin, posibil? în dou? s?pt?mâni

Liderii europeni s-au întâlnit luni, la Casa Alb?, cu pre?edintele american Donald Trump ?i cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre sprijinul interna?ional acordat Ucrainei.