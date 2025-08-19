R?zboiul din Ucraina, ziua 1.273. Trump anun?? c? a început „organizarea” unei întâlniri Putin-Zelenski / NATO ia în considerare garan?ii de securitate pentru Ucraina

R?zboiul din Ucraina, ziua 1.273. Trump anun?? c? a început „organizarea” unei întâlniri Putin-Zelenski / NATO ia în considerare garan?ii de securitate pentru Ucraina. Mediafax Atacurile din Ucraina continu? în ciuda întâlnirilor oficiale dintre lideri: zeci de mor?i ?i r?ni?i, înc? de la summitul Putin – Trump Se pare c? întâlnirile dintre liderul SUA ?i ceila?i lideri ai lumii s-au încheiat, îns? Rusia nu a oprit ofensiva în Ucraina. Potrivit autorit??ilor (…) [Read the article in Mediafax]