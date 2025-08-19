Ministerul S?n?t??ii va înfiin?a ?i acredita un atestat pentru fizioterapia musculoscheletal?

Ministerul S?n?t??ii va înfiin?a ?i acredita un atestat pentru fizioterapia musculoscheletal?. Mediafax Ministrul S?n?t??ii, Alexandru Rogobete, a anun?at mar?i c? ministerul va s? înfiin?a ?i acredita un atestat oficial pentru fizioterapia musculoscheletal?, recunoscut la nivel na?ional: Lipsa recunoa?terii oficiale a acestei specializ?ri înseamn? resurse irosite ?i ?anse pierdute (…) [Read the article in Mediafax]