Pre?ul petrolului scade pe fondul a?tept?rilor privind ridicarea sanc?iunilor împotriva Rusiei
Aug 19, 2025
Pre?ul petrolului scade pe fondul a?tept?rilor privind ridicarea sanc?iunilor împotriva Rusiei.
Mediafax Cota?iile petrolului au înregistrat mar?i o sc?dere, dup? ce investitorii au pariat pe posibilitatea unui armisti?iu în r?zboiul din Ucraina, care ar putea aduce relaxarea sanc?iunilor impuse Rusiei ?i cre?terea ofertei globale de ?i?ei, potrivit Reuters. Articolul Pre?ul petrolului (…)
[Read the article in Mediafax]