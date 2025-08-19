Bogdan Ivan: Am încheiat situa?ia de urgen?? privitoare la aprovizionarea cu ?i?ei a României

Bogdan Ivan: Am încheiat situa?ia de urgen?? privitoare la aprovizionarea cu ?i?ei a României. Mediafax Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anun?at mar?i încetarea situa?iei de urgen?? - nivel criz? privind aprovizionarea cu ?i?ei ?i motorin?, instituit? pe 28 iulie. Articolul Bogdan Ivan: Am încheiat situa?ia de urgen?? privitoare la aprovizionarea cu ?i?ei a României apare prima dat? în (…) [Read the article in Mediafax]