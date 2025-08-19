Statele Unite trimit trei distrug?toare în largul Venezuelei pentru a combate cartelurile de droguri
Aug 19, 2025
Mediafax Administra?ia Trump a ordonat desf??urarea a trei distrug?toare americane în apropierea coastelor Venezuelei, ca parte a efortului de a intensifica lupta împotriva cartelurilor latino-americane, ac?iune ce a atras critici dure din partea guvernului de la Caracas. Articolul Statele (…)
