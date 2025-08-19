Liderii europeni vor s? trimit? trupe de men?inere a p?cii în Ucraina, cu sprijinul SUA. Fran?a ?i Marea Britanie conduc ini?iativa

Mediafax Liderii europeni accelereaz? conturarea unui pachet de garan?ii de securitate pentru Ucraina, mizând pe sprijinul lui Donald Trump pentru un plan ce ar include desf??urarea de trupe europene în cadrul unui poten?ial acord de pace. Articolul Liderii europeni vor s? trimit? trupe de (…) [Read the article in Mediafax]