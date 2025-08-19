Proiect care prevede blocarea transferurilor ?i deta??rilor, în dezbatere public?

Proiect care prevede blocarea transferurilor ?i deta??rilor, în dezbatere public?. Mediafax Ministerul Muncii propune suspendarea transferurilor ?i deta??rilor în institu?iile publice ?i blocarea concursurilor pân? în 2026 pentru personalul contractual pl?tit din fonduri publice. Articolul Proiect care prevede blocarea transferurilor ?i deta??rilor, în dezbatere public? (…) [Read the article in Mediafax]