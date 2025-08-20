Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnifica?ie are pumnul ridicat în aer



Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnifica?ie are pumnul ridicat în aer.

Mediafax Când pre?edintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni cu pre?edintele Donald Trump la Washington, D.C., a existat un interes crescut cu privire la semnifica?ia acestei vizite pentru viitorul rela?iilor dintre SUA ?i Ucraina, în contextul invaziei ruse?ti în curs. Articolul (…)