R?zboiul din Ucraina, ziua 1.274. Trump dore?te pacea din Ucraina deoarece vrea s? „ajung? în rai” / Zelenski vrea o întâlnire. Putin vrea s? câ?tige

R?zboiul din Ucraina, ziua 1.274. Trump dore?te pacea din Ucraina deoarece vrea s? „ajung? în rai” / Zelenski vrea o întâlnire. Putin vrea s? câ?tige. Mediafax MApN: Dou? aeronave Typhoon au fost ridicate pentru a monitoriza situa?ia aerian? la frontiera cu Ucraina Dou? aeronave Typhoon apar?inând For?elor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aerian? „Mihail Kog?lniceanu” pentru executarea misiunilor de poli?ie aerian? înt?rit?, au fost (…) [Read the article in Mediafax]