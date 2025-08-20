Brooklyn, ruptur? de p?rin?ii s?i? David ?i Victoria Beckham nu au fost învita?i la reînnoirea jur?mintelor

Brooklyn, ruptur? de p?rin?ii s?i? David ?i Victoria Beckham nu au fost învita?i la reînnoirea jur?mintelor. Mediafax Se pare c? Brooklyn Beckham nu i-a invitat pe p?rin?ii s?i, David ?i Victoria Beckham, la ceremonia de reînnoire a jur?mintelor de c?s?torie cu so?ia sa, Nicola Peltz, conform standard.co.uk. Nici alte rude sau fo?ti prieteni ai lui Brooklyn din perioada dinaintea c?s?toriei nu au fost (…) [Read the article in Mediafax]