Mohamed Salah a devenit primul fotbalist cu 3 trofee de cel mai bun juc?tor în Anglia

Mohamed Salah a devenit primul fotbalist cu 3 trofee de cel mai bun juc?tor în Anglia. Mediafax Mohamed Salah a declarat c? se simte „mândru” dup? ce a devenit primul juc?tor din istorie care câ?tig? pentru a treia oar? premiul pentru cel mai bun fotbalist din Premier League, distinc?ie acordat? de reprezentan?ii competi?iei, mar?i sear?. Articolul Mohamed Salah a devenit primul (…) [Read the article in Mediafax]