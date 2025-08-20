Un studiu de referin?? leag? consumul de ?ig?ri electronice în rândul copiilor de o serie de probleme de s?n?tate



Un studiu de referin?? leag? consumul de ?ig?ri electronice în rândul copiilor de o serie de probleme de s?n?tate.

Mediafax Analiza global? sugereaz? c? exist? o leg?tur? între consumul de ?ig?ri electronice în rândul tinerilor ?i pneumonie, bron?it?, sc?derea num?rului total de spermatozoizi, dureri de cap ?i migrene. Articolul Un studiu de referin?? leag? consumul de ?ig?ri electronice în rândul copiilor (…)