Xi Jinping viziteaz? Tibetul pentru a marca 60 de ani de la înfiin?area regiunii autonome
Aug 20, 2025
Mediafax Pre?edintele Chinei, Xi Jinping, a efectuat miercuri o vizit? oficial? la Lhasa pentru a marca 60 de ani de la înfiin?area Regiunii Autonome Tibet. Articolul Xi Jinping viziteaz? Tibetul pentru a marca 60 de ani de la înfiin?area regiunii autonome apare prima dat? în Mediafax.
