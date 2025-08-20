O profesoar? din Elve?ia a primit din gre?eal? 30.000 de euro ?i refuz? s? îi restituie

O profesoar? din Elve?ia a primit din gre?eal? 30.000 de euro ?i refuz? s? îi restituie. Mediafax O fost? profesoar? din Dubendorf, lâng? Zurich, a încasat timp de un an ?i jum?tate, peste 30.000 de euro, de?i î?i p?r?sise postul, potrivit Le Figaro. Articolul O profesoar? din Elve?ia a primit din gre?eal? 30.000 de euro ?i refuz? s? îi restituie apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]