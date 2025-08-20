HRW: Rebeli M23 au ucis cel pu?in 140 de civili în estul RD Congo, în pofida procesului de pace

HRW: Rebeli M23 au ucis cel pu?in 140 de civili în estul RD Congo, în pofida procesului de pace. Mediafax În estul Republicii Democrate Congo, rebelii M23 au ucis cel pu?in 140 de civili, inclusiv femei ?i copii, într-o serie de atacuri brutale în luna iulie 2025, potrivit Human Rights Watch. Articolul HRW: Rebeli M23 au ucis cel pu?in 140 de civili în estul RD Congo, în pofida procesului (…) [Read the article in Mediafax]