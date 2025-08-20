Europa cere lui Trump s? trimit? avioane de lupt? în România pentru sprijinul Ucrainei

Statele europene solicit? pre?edintelui Donald Trump s? amplaseze avioane americane în România, ca parte a garan?iilor de securitate pentru Ucraina.