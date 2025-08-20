C?t?lin Chiril?, calificat în semifinalele probelor de canoe simplu 500 m ?i 1.000 m de la Mondiale

C?t?lin Chiril?, calificat în semifinalele probelor de canoe simplu 500 m ?i 1.000 m de la Mondiale. Mediafax Sportivul român C?t?lin Chiril? s-a calificat, miercuri, în semifinalele probelor de canoe simplu la probele de 500 ?i 1.000 de metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia). Articolul C?t?lin Chiril?, calificat în semifinalele probelor de canoe simplu 500 m ?i (…) [Read the article in Mediafax]