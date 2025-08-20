Ajutor blocat pentru Gaza: Peste 1,3 milioane de palestinieni a?teapt? materiale pentru ad?posturi

Ajutor blocat pentru Gaza: Peste 1,3 milioane de palestinieni a?teapt? materiale pentru ad?posturi. Mediafax Organiza?iile umanitare acuz? blocaje birocratice care împiedic? livrarea materialelor pentru ad?posturi în Gaza, unde peste 1,3 milioane de palestinieni au r?mas f?r? un acoperi?. Articolul Ajutor blocat pentru Gaza: Peste 1,3 milioane de palestinieni a?teapt? materiale pentru (…) [Read the article in Mediafax]