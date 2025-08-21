Un cercet?tor francez aflat într-o închisoare rus? se confrunt? cu o nou? acuza?ie de spionaj

Un cercet?tor francez aflat într-o închisoare rus? se confrunt? cu o nou? acuza?ie de spionaj. Mediafax Un cercet?tor francez închis în Rusia este supus unei noi anchete pentru spionaj, conform unui document judiciar publicat miercuri. Laurent Vinatier, care execut? deja o pedeaps? de trei ani, va fi audiat pe 25 august. Noile acuza?ii pot atrage o pedeaps? cu închisoarea de pân? la 20 (…) [Read the article in Mediafax]