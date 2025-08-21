Occidentul, îndemnat s? î?i intensifice sprijinul pentru Ucraina. Analist: Putin mizeaz? pe un „r?zboi al r?bd?rii”

Occidentul, îndemnat s? î?i intensifice sprijinul pentru Ucraina. Analist: Putin mizeaz? pe un „r?zboi al r?bd?rii”. Mediafax Un analist al Institutului Tony Blair avertizeaz? c? Vladimir Putin mizeaz? pe un „r?zboi al r?bd?rii”, în care timpul joac? în favoarea Rusiei, iar Ucraina risc? s? fie for?at? la concesii dac? sprijinul occidental nu devine mai amplu ?i de durat?. Articolul Occidentul, îndemnat s? (…) [Read the article in Mediafax]