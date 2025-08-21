Bloomberg: Premierul italian propune un plan de a ajuta Ucraina în 24 de ore dac? Rusia va ataca din nou

Bloomberg: Premierul italian propune un plan de a ajuta Ucraina în 24 de ore dac? Rusia va ataca din nou. Mediafax Liderii europeni poate discu?ii pentru una dintre garan?iile de securitate pentru Ucraina, care ar obliga alia?ii Kievului s? decid? în termen de 24 de ore dac? vor acorda sprijin militar ??rii în cazul în care aceasta va fi din nou atacat? de Rusia. Articolul Bloomberg: Premierul (…) [Read the article in Mediafax]