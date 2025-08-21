Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poli?ist, a fost g?sit în Norvegia / Poli?ia Român? a adus în ?ar? b?rbatul

Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poli?ist, a fost g?sit în Norvegia / Poli?ia Român? a adus în ?ar? b?rbatul. Mediafax Alexandru Hu?uleac, interlopul din Suceava, care a atacat un poli?ist cu sabia, apoi a fugit din ?ar? înainte de condamnare, a fost g?sit în Norvegia ?i va fi adus, vineri, în ?ar?. Articolul Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poli?ist, a fost g?sit în Norvegia / (…) [Read the article in Mediafax]