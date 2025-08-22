Aten?ionare de c?l?torie pentru Italia: fenomene meteorologice nefavorabile ?i inunda?ii severe

Aten?ionare de c?l?torie pentru Italia: fenomene meteorologice nefavorabile ?i inunda?ii severe. Mediafax Regiunile Emilia - Romagna, Toscana ?i Marche, din Italia, vor fi afectate de fenomene meteorologice nefavorabile ?i inunda?ii severe pân? sâmb?t? dup?-amiaza, informeaz? Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care a emis o aten?ionare de c?l?torie. Articolul Aten?ionare de c?l?torie (…) [Read the article in Mediafax]