Un b?rbat cu arm? într-un campus din Villanova: Universitatea le cere studen?ilor s? se baricadeze

Un b?rbat cu arm? într-un campus din Villanova: Universitatea le cere studen?ilor s? se baricadeze. Mediafax Poli?ia a r?spuns joi la o sesizare privind prezen?a unui tr?g?tor cu arma în campusul Universit??ii Villanova, cu câteva zile înainte de începerea cursurilor. Studen?ii au distribuit un mesaj din sistemul de alert? al Universit??ii Villanova, care le cerea s? încui ?i s? baricadeze (…) [Read the article in Mediafax]