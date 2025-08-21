Europa League: FCSB rateaz? la limit? victoria în Sco?ia, Aberdeen egaleaz? în minutul 90

Europa League: FCSB rateaz? la limit? victoria în Sco?ia, Aberdeen egaleaz? în minutul 90. Mediafax FCSB a ob?inut un rezultat de egalitate, joi sear?, pe terenul echipei Aberdeen, scor 2-2, în turul play-off-ului Europa League, dup? ce sco?ienii au egalat în minutul 90. Campioana României a evoluat în 10 juc?tori, dup? eliminarea lui Cisotti, în minutul 38. Articolul Europa League: (…) [Read the article in Mediafax]