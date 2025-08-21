R?doi avertizeaz? înainte de returul Craiovei cu Istanbul: Vom avea probleme, sper s? nu clac?m
Aug 21, 2025
Mediafax De?i Universitatea Craiova a ob?inut joi sear? o victorie important? în fa?a lui Istanbul Ba?ak?ehir, scor 2-1, în deplasare, antrenorul Mirel R?doi atrage aten?ia asupra provoc?rilor care urmeaz? în returul de pe teren propriu, pentru ob?inerea calific?rii în grupa unic? UEFA (…)
