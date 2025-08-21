Podurile feroviare vechi din SUA sunt inspectate de c?tre proprietari, iar rezultatele sunt secrete

Podurile feroviare vechi din SUA sunt inspectate de c?tre proprietari, iar rezultatele sunt secrete. Mediafax Incendiul a ars timp de aproximativ nou? ore, emanând fum ?i arzând schelele din lemn ale unui pod feroviar vechi de aproape 75 de ani, care traverseaz? râul Marys în Corvallis, sediul Universit??ii de Stat din Oregon, scrie AP. Articolul Podurile feroviare vechi din SUA sunt (…) [Read the article in Mediafax]