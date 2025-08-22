Zeci de milioane de de?in?tori de vize SUA sunt verifica?i de Departamentul de Stat
Aug 22, 2025
Zeci de milioane de de?in?tori de vize SUA sunt verifica?i de Departamentul de Stat.
Mediafax Zeci de milioane de de?in?tori de vize SUA sunt verifica?i cu aten?ie de Departamentul de Stat. Mii de vize au fost deja revocate de autorit??ile americane. M?surile fac parte din strategia împotriva migra?iei a Administra?iei Trump. Articolul Zeci de milioane de de?in?tori de vize (…)
[Read the article in Mediafax]