Misterul transportului pietrelor de la Stonehenge, mai aproape de a fi dezlegat. Descoperirea care ar putea explica misterul



Misterul transportului pietrelor de la Stonehenge, mai aproape de a fi dezlegat. Descoperirea care ar putea explica misterul.

Mediafax Un studiu recent aduce noi dovezi privind misterul transportului pietrelor de la Stonehenge, sugerând c? vitele ar fi putut fi folosite pentru deplasarea blocurilor uria?e. Articolul Misterul transportului pietrelor de la Stonehenge, mai aproape de a fi dezlegat. Descoperirea care ar (…)