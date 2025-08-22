Netanyahu afirm? c? Israelul va relua negocierile cu Gaza pentru a pune cap?t r?zboiului

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat joi c? Israelul va relua imediat negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor re?inu?i în Gaza ?i pentru încheierea r?zboiului care dureaz? de aproape doi ani, dar în condi?ii acceptabile pentru Israel, potrivit Reuters.