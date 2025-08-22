R?zboiul din Ucraina, ziua 1.276. ?eful serviciilor secrete ale lui Trump a ordonat încetarea schimbului de informa?ii privind negocierile de pace dintre Rusia ?i Ucraina



Mediafax Cabinetul de mini?tri propune pedepse cu închisoarea pentru trecerea ilegal? a frontierei în timp de r?zboi Cabinetul de Mini?tri a înaintat un proiect de lege c?tre Rada Suprem? (Parlamentul ucrainean) care ar introduce r?spunderea penal? în Ucraina pentru trecerea ilegal? a (…)